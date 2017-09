Desi nu jucam nimic in acest mandat al lui Cristoph Daum, iar calificarea la Mondialul din Rusia este aproape pecetluita, presedintele FRF, Razvan Burleanu, indeamna la optimism dupa a doua victorie obtinuta de tricolori in fata Armeniei, cu 1-0 (DETALII AICI).

Presedintele FRF spune ca ar trebui sa credem in sansele pe care le mai avem la calificare si sa lasam pretentiile de la aceasta echipa nationala cu jucatori mai putin valorosi.

„Trebuie sa credem in sansa pe care o avem, dincolo de ce fac adversarele noastre directe. O victorie obtinuta greu, daca obtineam la fel si in Kazahstan sau Muntenegru, altfel era situatia astazi.

E normal ca fanii sa fie dezamagiti, nu ar fi util acum sa vorbim despre viitorul domnului Daum, asteptam finalul campaniei si vom lua o decizie.

Au venit mult oameni, 27.000, tinand cont ca e vacanta, ca am jucat cu Armenia…

Aratam exact de locul pe care suntem. Avem nevoie de jucatori romani mai buni, sperantele noastre sunt foarte mari, azi nationala de tineret a castigat in Bosnia, ne-a surprins si pe noi.

Sansele sunt foarte mici sa ne calificam dar trebuie sa jucam pana la capat, trebuie sa castigam meci de meci. Fanii au asteptari prea mari pentru ce poate nationala. Daca ne uitam la top 50 in Europa, nu e nicio echipa din Romania. Daca ne uitam la campioantele de top, nu prea vedem jucatori romani. Trebuie sa ne uitam la ce trebuia sa facem in trecut si ce trebuie sa facem in viitor.„, a spus Burleanu dupa meci.