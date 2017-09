Dupa remiza cu CS Balotesti, scor 2-2, din etapa a sasea a Ligii 2, antrenorul UTA-ei, Adrian Mihalcea, si-a anuntat demisia in cadrul conferintei de presa de dupa partida disputata la Siria.



„Am avut o alta prestatie modesta, foarte modesta. Nu stiu care este problema. Cred ca eu sunt problema. Deci, sincer, eu sunt singura problema. Am vrut vreo doi atacanti de vreo doua saptamani, ca stiu cu ce ma confrunt, si nu se poate aduce nici jumatate. Azi, iarasi, sunt blocati si, stiti cum se pot debloca… cu un soc. Si eu sunt socul, eu voi fi socul, pentru ca simt o mare neincredere din partea lor si am pretentia la niste jucatori pe care nu-i recunosc.

Am jucat fotbal si imi dau seama de unele chestii. Nu stiu daca sunt foarte dure, dar imi dau seama. Nu cred ca mai pot fi antrenorul potrivit pentru ei. Sa vina unul mai bland, unul care sa ii plimbe. Eu, asta e genul meu. Frica asta de a juca este un mare semn de intrebare. si ca sa tragi la promovare iti trebuie mult mai mult„, a spus Mihalcea, potrivit Mediafax.

Cu doar noua puncte acumulate dintr-un total de 18, UTA Arad, principala favorita la promovarea in Liga 1, este una dintre marile dezamagiri ale noului sezon al Ligii 2, din care s-a scurs deja sase etape.