Purtatorul tricoului verde (cel mai bun sprinter), italianul Matteo Trentin (Quick Step), s-a impus in etapa a 13-a din Turul ciclist al Spaniei, al treilea sau succes in aceasta editie, in fata compatriotului Gianni Moscon (Sky) si a norvegianului Søren Kragh Andersen (Sunweb). Cu acest rezultat, revelatia acestui sezon la nivel de echipe, Quick Step, a bifat cate 5 victorii de etapa in toate cele 3 mari tururi!

Aceasta etapa, dintre Coin si Tomares (sosire la Sevilla), nu a avut, practic, nicio dificultate, dar caldura sufocanta, cu 37 de grade in aer si peste 50 pe asfalt, a secat multe din forte, astfel ca inclusiv clasamentul general a suferit mici ajustari.

Clasica evadare (Alessandro De Marchi – BMC, Alexis Gougeard -AG2R, Thomas de Gendt -Lotto Soudal si Arnaud Courteille -FDJ), nu a putut trece de 2 minute avans, fiind inghitita cu 6 kilometri inainte de sosire.

In ultimul kilometru, italianul Trentin s-a plasat undeva intre locurile 3-5, dupa care, cu 300 m inainte de sosire, a plasat sprintul fara replica, trecand fara probleme primul. Favoritii au sosit si ei in acelasi timp, astfel ca britanicul Chris Froome (Sky), purtatorul tricoului rosu, se mentine in postura de lider, urmat de italianul Vincenzo Nibali (Bahrain), la 59″ si columbianul Esteban Chaves (Orica), la 2’15”.

Sfarsitul de saptamana, cu etapele 14 si 15, va fi extrem de important in economia intregii editii, pentru ca ambele sunt de munte inalt, iar caldura din Andaluzia va da mari batai de cap rutierilor.

Sambata va fi sosire in varf, dupa o catarare de categorie speciala, 12 km cu peste 7 la suta, iar duminica, de asemenea, urcusul pe Sierra Nevada, la peste 2.500 m altitudine, tot de categorie speciala.

