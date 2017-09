Artur Petrosian, selectionerul echipei nationale a Armeniei, a vorbit joi, in cadrul conferintei de presa premergatoare partidei contra Romaniei din preliminariile Campionatului Mondial din 2018, declarandu-se increzator in jocul elevilor sai.

„Am incredere in jocul nostru ca ne va aduce un rezultat bun in partida de maine cu Romania. La echipa noastra au avut loc foarte multe schimbari dupa meciul pierdut la Erevan cu 0-5 in fata Romaniei. Am incercat sa transformam in bine foarte multe lucruri si sunt sigur ca ideile pe care le vom pune in practica ne vor aduce un rezultat pozitiv. Jucatorii sunt pregatiti 100 la suta si cred ca maine vom avea parte de un meci foarte interesant. Echipa ca intreg este cel mai periculos jucator al Romaniei. Sincer sa fiu, la inceputul preliminariilor nu ma asteptam ca Romania sa aiba in acest moment acelasi numar de puncte ca noi”, a declarat Petrosian, potrivit Agerpres.

In ceea ce priveste obiectivul echipei din subordine, selectionerul a marturisit ca nu calificarea este primordiala, ci dezvoltarea treptata a primei reprezentative.

„A fost un meci diferit la Erevan cu Romania. Am avut atunci un jucator eliminat si s-a dat un penalty impotriva noastra inca de la inceputul partidei, iar apoi ne-a fost dificil sa mai revenim in joc. Dar de atunci lucrurile s-au schimbat. Obiectivul nostru este sa castigam fiecare partida. Noi nu avem obiectivul de a ne califica in aceasta campanie. Ne propunem sa ne dezvoltam pas cu pas”, a mai spus selectionerul.

Tehnicianul a fost intrebat daca Romania are un jucator de nivelul mijlocasului armean Henrih Mhitarian de la Manchester United. Acesta a recunoscut ca tricolorii sunt buni, dar nu se pot ridica la nivelul fotbalistului din Premier League.

„Trebuie sa fiu sincer si sa spun ca nu cred ca Romania are in momentul de fata un jucator de nivelul lui Mhitarian. Dar sa nu credeti ca nu cunosc jucatorii romani. Stiu ca Romania are jucatori buni, cu potential, insa niciunul dintre ei nu este in acest moment la nivelul lui”, a afirmat Petrosian.