Ceea ce promite sa fie cel mai spectaculos sezon din istoria ligii a patra porneste astazi la drum. Marile favorite la promovare, Academia Rapid si CSA Steaua, vor debuta pe teren propriu, cu CS Progresul 2005, respectiv AFC Venus.

Daniel Pancu, director tehnic, dar si jucator, la Academia Rapid, a recunoscut, la „Digi Sport Matinal”, ca rivalii ros-albastri pornesc cu un avantaj important, insa este convins ca situatia se va echilibra pana la ora duelului direct, programat in etapa a 8-a.

„Noi suntem mult in intarziere, inca mai cautam jucatori. Daca am fi jucat astazi sau maine cu Steaua, de exemplu, ar fi fost o diferenta clara in favoarea lor. Dar avem timp, sunt sapte-opt etape pana atunci”, a spus idolul fanilor din Giulesti.

Pancu va rata meciul din aceasta seara, din cauza unor probleme medicala, dar Daniel Niculae va fi pe teren pentru a-i ajuta pe alb-visinii sa inceapa liga a patra cu o victorie.

„Sunt putin accidentat, altfel as fi jucat. Dar voi juca sigur in acest campionat. Am fost la vizita medicala si am aceeasi forta, aceeasi mobilitate si doar un kilogram in plus fata de cand evoluam in prima liga. Cu siguranta Nico joaca diseara”, a spus Pancu.

Desi admite ca inca exista scepticism in privinta noului proiect din Giulesti, directorul tehnic al Academiei Rapid sustine ca fanii vor veni langa echipa, dupa ce va fi preluat patrimoniul clubului care a activat din 1923 pana in 2016.

„Asteptam de mult acest moment si cred ca si multi dintre rapidisti. E un nou inceput, am stat mult in umbra, am disparut de pe harta fotbalului romanesc. inca mai sunt multi sceptici, dar eu sunt convins ca atunci cand se va rezolva definitiv si problema a siglei, a palmaresului, toata lumea ni se va alatura”, a precizat Pancu.

