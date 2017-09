Revenirea in circuit a Mariei Sharapova nu deranjeaza, pe cat o face modul in care aceasta este tratata. Caroline Wozniacki, jucatoarea de pe locul 5 in clasamentul mondial, s-a declarat deranjata de faptul ca Maria Sharapova a avut toate meciurile programate pe terenul central, in timp ce daneza, clasata mult mai bine, a fost trimisa sa joace pe terenuri mai putin vizibile.

„Cred ca este inacceptabil sa faci un program in care numarul 5 mondial joaca pe terenul 5, al cincilea meci, pe la ora 23.00. Cand vorbim de terenul central, inteleg complet partea de afaceri a lucrurilor si altele, dar cred ca e o discutabil cand cineva care revine dupa o pedeapsa pentru dopaj – substante care imbunatatesc performantele, stii – primeste brusc sa joace toate meciurile pe terenul central.

Nu cred ca se ofera un bun exemplu. Cineva care se lupta sa revina dupa o accidentare si este pe locul 5 in lume merita sa joace pe un teren mai mare decat pe terenul 5. In cele din urma, ne-au mutat pe terenul 17, care e dragut si am avut o atmosfera frumoasa acolo. Dar, da, cred ca ei (n.r. – organizatorii) ar trebui sa vada ce trebuie sa faca in viitor”, a declarat Wozniacki, potrivit Dolce Sport.