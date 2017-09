Fostul presedinte al Otelului si primar al Galatiului spune ca a luat aceasta decizie dupa ce s-a simtit tratat cu lipsa de respect de actualul sef al LPF, Gino Iorgulescu.



„Am spus ca am sa candidez daca nu candideaza Gino. Dar am avut o discutie cu Gino si m-am decis sa candidez si daca va candida el. A fost o discutie asa, putin deplasata si putin lipsita de respect. Si atunci voi candida„, a spus Marius Stan la Dolce Sport

„Imi incalc un cuvant. De regula, cand spun ceva in spatiul public ma tin de acel cuvant. O fac pentru ca mi s-a parut ca am fost tratat cu lipsa de respect. Mi s-a parut un pic iritat, asa„, a continuat acesta.

„M-ar interesa sa intru in cursa, dar numai daca Iorgulescu va renunta. Acum e omul potrivit la locul potrivit. Sigur ca as veni cu niste planuri de dezvoltare, dar e prematur sa discutam subiectul” – Marius Stan, in aprilie a.c.

Alegerile pentru presedintia LPF vor avea loc in toamna acestui an.