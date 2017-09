Petrolul Ploiesti si-a gasit o extrema de valoare internationala. De 8 ori campion mondial la gimnastica, Marian Dragulescu a participat la un antrenament inedit alaturi de „lupii galbeni”. Aflati momentan in Liga a III-a, prahovenii vor sa aterizeze mai repede in primul esalon.

„Am luat numarul 7 precum Cristiano Ronaldo. Cred ca pe extrema m-as descurca cel mai bine. E prima oara cand joc cu ghete cu crampoane. Ma bucur ca am avut sansa sa joc o miuta cu baietii. Le urez mult succes in campionat, sunt sigur ca prin munca pot reveni acolo unde le este locul, in topul fotbalului romanesc”, a spus Dragulescu.

„Marocanul” i-a invatat pe portari cum se face spagatul ca la carte. Atacantii au primit si ei o lectie speciala. Dragulescu le-a aratat cateva tumbe de efect prin care se pot bucura alaturi de galerie dupa goluri. Petrolistii spera acum sa exerseze cat mai des „Saritura pestelui” la meciurile din Liga a III-a si la anul sa promoveze in esalonul secund, subliniaza capitanul Claudiu Tudor.

„Marian ne-a aratat cateva sarituri interesante dupa goluri, dar va trebui sa le exersam mult sa ajungem la nivelul lui. Sper sa avem macar 10% din mobilitatea lui pe teren. Obiectivul nostru pe termen mediu e clar: promovarea in Liga I. Avem in spate un sprijin fantastic al suporterilor din Ploiesti, e datoria noastra sa ii facem fericiti!”, a precizat capitanul prahovenilor Claudiu Tudor.

Exercitiu nou la sol

In perspectiva Campionatului Mondial de la Montreal (2-8 octombrie), Marian Dragulescu va prezenta in premiera, cu ocazia evenimentului de la Ploiesti, noul sau exercitiu la sol. „Am imbunatatit cu trei zecimi nota e plecare la sol si voi testa exercitiul la Ploiesti. Va fi un concurs frumos, o demonstratie de gimnastica de calitate. ii invitat astfel pe toti <lupii galbeni> la sala. Obiectivul meu este sa prind doua finale la sol si sarituri la Montreal. Daca voi fi sanatos si imi ies executiile, atunci am sanse si la medalii”, a dezvaluit cel mai titrat gimnast roman din istorie.

Program Campionatele Nationale, editia 70:

(Sala Olimpia Ploiesti, intrare libera)

Vineri, 16.30-18.30 / Concurs masculin pe echipe si invidual compus

Sambata 16.30-18.30/ Concurs feminin pe echipe si invidual compus

Duminica 11.00-14.00/ Finale pe aparate masculin+feminin

Pe langa Dragulescu, vor mai participa totii gimnastii romani de top, printre care tripla campioana olimpica Catalina Ponor, cvintupla campioana europeana Larisa Iordache sau Andrei Muntean, proaspat medaliat cu bronz la Universiada de la Taipei la sarituri.