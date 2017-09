Echipa nationala a Romaniei va disputa vineri, pe Arena Nationala, meciul impotriva reprezentativei similare a Armeniei, in cadrul preliminariilor Campionatului Mondial din 2018. Partida se va desfasura incepand cu ora 21:45 si va fi transmisa in direct pe TVR 1 si in format LIVE TEXT pe www.SPTFM.ro.

Cele doua adversare fac parte din grupa E si se afla la egalitate de puncte, 6 la numar, Romania clasandu-se pe locul 4, iar Armenia cu o pozitie mai jos.

ECHIPELE PROBABILE:

Romania: Tătăruşanu – Benzar, Chiricheş, Toşca, C. Ganea – Pintilii, N. Stanciu – Chipciu, Băluţă, Stancu – Fl. Andone

Antrenor: Christoph Daum

Armenia: Beglaryan – Hambardzumyan, Voskanyan, Andonian, Daghbashyan – Yedigaryan, Grigoryan – Pizzelli, Mkhitaryan, Barseghyan – Ozbiliz

Antrenor: Artur Petrosian