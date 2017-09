LIVE SCORE / Liga 2, etapa a 6-a. Prima zi din toamna, prima partida din esalonul secund! Alin Panzaru, fata in fata cu Laszlo Balint

REZULTATE/ Liga 2, etapa a 5-a. Sportul Snagov obtine un punct la Targu Mures, Ripensia face egal la Braila. UTA pierde in fata nou-promovatei Hermannstadt, iar Luceafarul nu s-a prezentat la Pitesti! Pandurii inchieie runda cu o victorie

REZULTATE / Liga 2, etapa a II-a. Iencsi a debutat cu o remiza la Pandurii Targu Jiu, iar UTA, la egalitate cu o nou-promovata. ASU Poli a intors scorul in meciul cu FC Arges

LIVE SCORE / Liga a II-a, etapa 36. Juventus, victorie la scor doar pentru palmares. Sepsi mai are nevoie de un punct in ultimele doua etape pentru a urma echipa din Colentina in Liga 1!