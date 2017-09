Inca un roman se alatura celor trei compatrioti de la Aris Limassol!

Andrei Radu, Banel Nicolita si Alex Ionita joaca la aceeasi echipa din prima liga a campionatului cipriot si anume Aris Limassol. Conducerea clubului a ajuns la o intelegere cu inca un fotbalist roman ce se va alatura lotului antrenat de Nikolas Martidis.

Este vorba despre fostul dinamovist Marius Alexe, jucator ce apartine formatiei din Turcia, Karabukspor. Acesta a suferit o accidentare la genunchi, iar la inceputul acestui an a fost imprumutat in Slovacia, la FC Podbrezova, dupa care s-a intors in Turcia.

De aceasta data, clubul mama a decis sa il imprumute in Cipru, la Aris Limassol, unde va fi coleg cu cei trei romani mentionati anterior.

In tricoul turcilor, Alexe a jucat 35 de meciuri in care a reusit 8 goluri si 3 pase de gol.