Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a publicat astazi un comunicat prin care anunta ca Stadionul „Stefan cel Mare” a trecut in proprietatea statului, iar lucrarile privind modernizarea arenei vor incepe in cel mai scurt timp.



Practic, statul i-a retras dreptul de administrare lui Nicolae Badea, drept conferit in timpul guvernarii lui Adrian Nastase si poate dispune, acum, modernizarea Stadionului Dinamo, in conditiile in care administrarea intregului complex din „stefan cel Mare” a trecut in domeniul public.

Ionut Negoita a dat un comunicat prin care lauda initiativa Ministerului de Interne de a trece Stadionul „stefan cel Mare” inapoi in administrarea statului.

„Alaturi de toti dinamovistii, salut cu entuziasm reusita Ministerului de Interne care a deblocat situatia reconstructiei noului stadion din Stefan cel Mare. Realizarea este cu atat mai mare cu cat, in calitate de sustinator activ, implicat in tabara celor care si-au dorit cu orice pret realizarea noului stadion, stiu ce munca infernala a fost pentru a reusi destelenirea unei situatii absolut anormale.

Este cu atat mai laudabila reusita doamnei Ministru de Interne Carmen Dan, ceea care a crezut din prima clipa pana in ultimul moment ca poate castiga acest razboi. Si iata ca, prin tenacitate, inteligenta si curaj aceasta a reusit. Jos palaria!

Intr-o tara in care pare ca nimic nu poate invinge fortele trecutului, aceasta victorie este absolut revigoranta. Sunt convins ca doamna Ministru Carmen Dan a reusit astfel sa-si castige un rol important si absolut meritat in istoria fotbalului dinamovist„, a reactionat patronul lui Dinamo.

Comunicatul Ministerului de Interne

„In Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicata Hotararea de Guvern nr. 616 din 30 august 2017, pentru trecerea din domeniul privat in domeniul public al statului a unor imobile reprezentand baza sportiva a Clubului Sportiv Dinamo Bucuresti al Ministerului Afacerilor Interne. Imobilele vizate includ si stadionul central.

Hotararea de Guvern a fost initiata de Ministerul Afacerilor Interne si adoptata in sedinta de Guvern din data de 30 august 2017.

In perspectiva Turneului Final EURO 2020, actul normativ reprezinta o noua etapa in demersurile intreprinse de Ministerul Afacerilor Interne pentru crearea conditiilor necesare realizarii unei noi arene sportive, distincta de cea existenta, fara pista, in acord cu asteptarile suporterilor iubitori de fotbal.

Prin Hotararea initiata de MAI se revine la o situatie de normalitate, in care statul, in calitatea sa de proprietar, isi exercita dreptul de dispozitie cu scopul de a asigura buna administrare a bunurilor respective.

Urmare a acestui ultim pas, putem spune ca MAI incepe practic procedura de predare a documentatiei catre Compania Nationala de Investitii.

Ministerul Afacerilor Interne face toate diligentele pentru ca realizarea stadionului modern sa se indeplineasca la timp, astfel incat publicul larg si sportivii sa beneficieze de condiţii adecvate de participare la competitii si de practicare a sportului.

Demersul de fata are ca obiectiv realizarea interesului public si de importanta nationala declarat prin Hotararea de Guvern 1093/2013„.

In 2002, Guvernul Adrian Nastase a emis o Hotarare de Guvern prin care a facilitat transferul stadionului Dinamo de la Ministerul de Interne la societatea lui Nicolae Badea, CS FC Dinamo. Practic, Badea a primit dreptul de folosinţa pe durata nedeterminata a unei mari parţi din Complexul Sportiv Dinamo printr-un contract de asociere cu CS Dinamo. in acest contract, administrator era chiar societatea lui CS FC Dinamo. Practic, Badea a primit dreptul de folosinţa a arenei pe viaţa, iar fara acceptul sau, stadionul Dinamo nu a putut fi reconstruit si modernizat.