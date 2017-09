Cu ocazia meciului Romania-Armenia, Federatia Romana de Fotbal (FRF) si UNICEF in Romania dau startul campaniei „Impreuna, o echipa pentru copii!”

Cei doi protagonisti ai spotului de strangere de fonduri, Miodrag Belodedici si Antonel, vor sustine echipa Romaniei din tribune. Spotul va fi difuzat in pauza meciului Romania-Armenia. Antonel este unul dintre cei peste 20.000 de copii care beneficiaza de proiectul pilot UNICEF Servicii Comunitare pentru Copii derulat in 45 de comunitati din judetul Bacau.

Scopul campaniei „Impreuna, o echipa pentru copii!” este de a strange fonduri pentru a oferi mai multor copii vulnerabili sansa la educatie si la o viata mai buna. In Romania, aproximativ 300.000 de copii nu merg la scoala, iar unul din cinci copii nu termina opt clase. Copiii care risca sa abandoneze scoala sunt copii din zone rurale, din familii sarace, de etnie roma si copii cu dizabilitati.

“Impreuna ne dorim sa le oferim copiilor vulnerabili o sansa. Vrem sa le oferim o victorie in care tu sa ne fii alaturi. Doneaza lunar si ajuta-i pe copii sa iasa invingatori!”, a declarat Miodrag Belodedici.

Campania cuprinde un spot TV disponibil aici http://bit.ly/Antonel si o componenta de strangere de fonduri online. Cei care doresc sa ajute copiii sa mearga la scoala pot dona 2 euro lunar, prin SMS la 8844 cu textul COPIL, sau online la https://unicef.ro/echipapentrucopii/ si la https://unicef.ro/echipa-pentru-copii/.

Making of-ul pentru spotul de strangere de fonduri este disponibil aici: http://bit.ly/makingofAntonel.

Federatia Romana de Fotbal (FRF) si UNICEF in Romania au semnat un parteneriat la inceputul anului cu scopul de a promova catre comunitatea de iubitori de fotbal a programelor dezvoltate de UNICEF, pentru a contribui la constientizarea problemelor copiilor, in special ale celor vulnerabili si marginalizati, de a integra si dezvolta proiecte pentru comunitatile de copii, pentru promovarea politicilor anti-violenta si colectarea de fonduri pentru derularea programelor UNICEF in Romania si in lume.

Despre UNICEF in Romania

UNICEF este prezent in Romania si in alte 190 de ţari si teritorii pentru a promova supravieţuirea si dezvoltarea copiilor din perioada copilariei mici pana la adolescenţa. in Romania, UNICEF lucreaza impreuna cu actori cheie precum Guvernul, Parlamentul, autoritaţi locale, societatea civila, sectorul privat, parteneri naţionali si internaţionali si mass media pentru a asigura accesul tuturor copiilor la educaţie timpurie de calitate si la scoala, pentru protejarea adolescenţilor si monitorizarea drepturilor copilului, pentru protecţie sociala si pentru mobilizarea de resurse in beneficiul copiilor.