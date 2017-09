EuroBasket 2017 debuteaza, AZI, la Cluj-Napoca. Romania – Cehia, de la ora 20:30

Primul meci al grupei C, din care face parte si echipa Romaniei, este Ungaria – Croatia, de la ora 15:00, urmat la 17:45 de meciul Spania – Muntengeru si de la 20:30, Romania va debuta in competie, dupa o pauza de 30 de ani, impotriva Cehiei, in direct la TVR 2.



Trebuie sa spunem ca Moldoveanu & Co. vor da ochii cu un adversar care se bazeaza pe un conducator de joc extrem de valoros, vedeta Cehiei si a echipei Washington Wizards, Tomas Satoranski, deci un meci in care nationala noastra pleaca din postura de contrafavorita clara in fata locului 7 la editia precedenta.

Celelalte meciuri ale zilei:

Grupa D, Istanbul / Belgia – Marea Britanie

Grupa D, Istanbul / Serbia – Letonia, ora 17:00

Grupa D, Istanbul / Turcia – Rusia, ora 21:00