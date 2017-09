Plecat de la FC Viitorul dupa o foarte scurta perioada petrecuta sub comanda lui Gheorghe Hagi, Andrei Dumitras a ajuns la o intelegere cu conducerea clubului FC Botosani, unde a fost prezentat oficial joi, pe site-ul gruparii moldovene.

Fotbalistul a mai colaborat cu actualul antrenor al botosanenilor, Costel Enache, la Ceahlaul Piatra Neamt, acolo unde Dumitras era capitanul echipei.

Andrei Dumitras s-a declarat incantat de alegerea facuta, acesta fiind nascut in Botosani, dar nu a jucat niciodata pentru judetul sau natal. Fundasul va imbraca tricoul echipei FC Botosani pentru urmatoarele doua sezoane.

“Este un sentiment placut. Tot timpul am avut amintiri frumoase de aici. Acum am sansa sa joc acasa si sper sa o fac cat mai bine. imi doresc sa ma antrenez cat mai bine, sa reintru in forma, au o echipa foarte buna, un grup unit si sper sa-i ajut cat de mult pot. Ma bucur sa lucrez din nou cu Costel Enache. Cat a fost el antrenor la Ceahlaul, echipa a avut rezultate bune si eu am avut rezultate bune. Sper sa nu dezamagesc si sa fac o figura frumoasa. Am semnat pe doi ani, dar sper sa fie mai multi”, a declarat Andrei Dumitras, potrivit Dolce Sport.