La doar cateva luni dupa ce a ajuns antrenor principal la Kayserispor, Marius Sumudica afirma ca nu stie cat timp va mai rezista in Turcia, desi contractul sau este valabil pentru doua sezoane.



„Nu stiu cat o sa rezist aici. Daca rezist pana in iarna, voi incerca sa aduc unul, doi jucatori din campionatul Romaniei. E greu, aici sunt doar 3 antrenori straini in tot campionatul, exista asteptari foarte mari, sunt si antrenori turci care stau in umbra„, a spus Sumudica citat de GSP.

Mai mult, intr-o interventie la Pro X, tehnicianul roman a afirmat ca nu exclude varianta revenirii in tara chiar la formatii precum FCSB sau CS „U” Craiova

„In momentul in care o sa fiu liber, o sa iau in calcul orice propunere, pentru ca sunt un antrenor profesionist si vreau sa lucrez acolo unde sunt dorit, nu conteaza ca echipa se cheama FCSB sau CS „U” Craiova. Sunt prieten cu Gigi Becali, cu Rotaru, sunt prieten cu multi oameni fotbalul romanesc.„, a spus Sumudica, potrivit Pro X (denumirea noua a postului Sport.ro).

In primele trei etape din Turcia, Kayserispor a castigat un singur meci, pe teren propriu cu Goztepe (1-0). Echipa antrenata de Sumudica a pierdut in prima etapa cu Galatasaray (1-4), iar in ultima runda a remizat pe teren propriu cu Osmanlispor (2-2).