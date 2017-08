Start in EuroBasket 2017. Cum arata grupa Romaniei si ce jucatori din NBA vor putea fi urmariti in Polivalenta din Cluj-Napoca

Cei mai buni jucatori de bachet din Euroliga, Champions League-ul baschetului european, si 12 jucatori din NBA vor participa in perioada 1-7 septembrie la jocurile din cadrul grupei C a EuroBasket 2017, partide care se vor disputa in Sala Polivalenta din Cluj Napoca, grupa din care fac parte nationalele Romaniei, Spaniei, campioana europeana en-titre, Croatiei, Ungariei, Cehiei si Muntenegrului.



Nu mai putin de 6 jucatori ai echipei Spaniei joaca in NBA: Pau Gasol (San Antonio), Marc Gasol (Memphis), Juan Hernangomez (Denver), Willy Hernangomez (New York), Ricky Rubio (Utah Jazz), Alex Abrines (OKC).

Si Croatia, dubla medaliata cu bronz la CE, va alinia o echipa din care nu vor lipsi starurile Bojan Bogdanovic (Indiana), Dario Saric (Philadelphia), Dragan Bender (Phoenix), Tomas Satoransky (Washington Wizards) si Jan Vesely de la Fenerbahce (campioana Europei 2017).

Ungaria il are in lot pe Adam Hanga, cel mai bun jucator defensiv al Euroligii in ultimul sezon, iar din echipa Muntenegrului nu vor lipsi Bojan Dubljevic, de la Valencia (noua campioana a Spaniei), MVP-ul ultimei Finale a Ligii spaniole, Nikola Peckovic si Nikola Vucevic, din NBA.

LOTUL ROMANIEI:

Vlad Moldoveanu (Demir Insaat Buyukcekmece Basket) – capitan, Andrei Mandache (CSM Oradea, Alexandru Olah (U BT Cluj), Emanuel Cate (Club Basquet Prat), Rolland Torok (U BT Cluj), Catalin Baciu (Steaua Bucuresti), Nandor Kuti (U BT Cluj), Bogdan Nicolescu (CSM Oradea), Titus Nicoara (BCM U Pitesti), Radu Paliciuc (CSU Sibiu), Cătălin Petrisor (Phoenix Galati) si Octavian Popa Calota (BC Timisoara).

Antrenori: Marcel Tenter si Milorad Perovici.

Romania va debuta vineri, impotriva Cehia (20.30), apoi sambata va evolua in fata Croatiei (20.30), luni isi va masura fortele cu campioana en-titre Spania (20.30), marti, cu Ungaria (20.30) si miercuri, cu Muntenegru (20.45). DETALII AICI.

In celelalte trei grupe ale Campionatului European de bachet masculin, gazduite de Helsinki, Tel Aviv si Istanbul, vor evolua Polonia, Grecia, Franta, Finlanda, Islanda, Slovenia (grupa A), Ucraina, Israel, Lituania, Georgia, Italia, Germania (B) si Marea Britanie, Rusia, Serbia, Letonia, Turcia si Belgia (D).

Programul de azi, prima zi a turneului final:

Grupa A

ora 13:34, Slovenia – Polonia

ora 16:30, Islanda – Grecia

ora 20:00, Franta – Finlanda

Grupa B

ora 15:45, Germania – Ucraina

ora 18:30, Lituania – Georgia

ora 21:30, Italia – Israel

FIBA EuroBasket 2017 va fi transmisa in direct de TVR 2 si TVR HD.

Primele patru clasate in fiecare din cele patru grupe se vor califica in optimile de finala, in care se va lupta pentru sferturi, apoi semifinale, urmate de finalele pentru medalii.

Echipa nationala a Romaniei s-a calificat la acest turneu final tocmai pentru ca este una din cele patru gazde.