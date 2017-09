OFICIAL | PSG l-a imprumutat pe Mbappe de la AS Monaco!

Paris Saint-Germain a anuntat, joi, ca l-a imprumutat pentru un sezon, pana la 30 iunie 2018, pe atacantul Kylian Mbappe de la AS Monaco.



Intelegerea dintre cele doua cluburi prevede si o optiune de cumparare. In cazul in care optiunea de cumparare va fi activata, Mbappe va avea contract cu PSG pana la 30 iunie 2022.

Kylian Mbappe, in varsta de 18 ani, este considerat marea speranta a fotbalului francez. El a jucat in 60 de meciuri pentru AS Monaco si a inscris 27 de goluri.

„Este o mare bucurie pentru mine sa joc la PSG„, a fost prima reactie a lui Mbappe. „Pentru orice tanar din regiunea Parisului, este un vis sa poarte tricoul lui PSG si sa joace in atmosfera unica de pe Parc des Princes. Am fost cucerit de proiectul acestui club, unul dintre cele mai ambitioase din Europa. Vreau sa progresez aici si sa-mi ajut echipa sa-si atinga obiectivele inalte pe care le are„, a mai spus fosta vedeta a lui Monaco.

„Mbappe este unul dintre cei mai promitatori fotbalisti din lume, el avand calitati imense din punct de vedere tehnic, fizic si chiar mental. El este deja foarte matur si ambitios, avand o imagine excelenta„, a punctat si Nasser Al-Khelaifi, presedintele lui PSG.