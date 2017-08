OFICIAL, Dorin Rotariu va fi din nou antrenat de Mircea Rednic!

Dorin Rotariu nu a reusit sa se impuna la FC Brugge si a intrat in dizgratia noului antrenor, iar Mircea Rednic, antrenorul echipei Royal Excel Mouscron, a profitat de acest aspect si a reusit sa-i convinga pe sefi sa-l imprumute pe fostul sau elev de la Dinamo pana la finalul sezonului.



La noua sa echipa, Rotariu va juca cu numarul 95. Anuntul a fost facut de echipa lui Rednic pe pagina sa oficiala de Twitter.

⚡Nouveau Transfert ⚡ Bienvenue à Dorin Rotariu, notre nouveau Nr 95. 🎉 @DorinRoti 🔴⚪️ pic.twitter.com/XToERH0nTo — Royal Excel Mouscron (@ExcelMouscron) August 31, 2017

Dorin Rotariu a ajuns in Belgia in ianuarie 2017, atunci cand a fost cumparat de Club Brugge de la Dinamo, in schimbul a 2,5 milioane de euro. Atacantul de 22 de ani a semnat atunci un contract valabil pe 3 ani si jumatate.

Cu „Puriul” pe banca, Rotariu jr. a jucat 43 de meciuri la Dinamo, a marcat 10 goluri si a oferit 5 pase decisive.

Internaționalul roman este al doilea jucator adus de Mouscron in aceasta vara cu care Mircea Rednic a lucrat la Dinamo. in urma cu doua saptamani, formația belgiana l-a semnat si pe Antun Palic, mijlocas venit liber de contract.