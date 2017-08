Fotbalul romanesc ar putea avea parte de o noua surpriza. Mirel Radoi negociaza cu omul de afaceri Ilie Ciuclea preluarea clubului Juventus Bucuresti! Informatia a fost confirmata de Nicolae Dica, bun prieten cu Radoi inca din perioada cand amandoi jucau la FCSB.



Echipa este detinuta de omul de afaceri Ilie Ciuclea, care ar fi dispus sa o cedeze in schimbul a 1,5 milioane de euro. Radoi ar vrea insa sa plateasca un jur de un milion de euro.

”Am vorbit cu Mirel, stiu discutiile care sunt intre el si cei de la Juventus, dar nu vreau sa spun mai multe. Am fost si cu Oprita adversar in Liga 1”, a declarat Nicolae Dica la DigiSport.

Juventus Bucuresti a promovat in acest an, dar nu se afla in cea mai fericita situatie. Juventus este pe ultimul loc in Liga 1, cu nicio victorie in 8 etape si cu doar doua puncte acumulate.

Dupa meciul pierdut cu 2-1 in fata FCSB-ului, antrenorul Daniel Oprita si-a anuntat demisia, dar s-a razgandit, insa n-a mai fost acceptat de Ilie Ciuclea, cel care l-a si amenintat cu bataia daca mai vine la antrenamentele echipei.