Al saptelea transfer al FCSB-ului in aceasta vara a fost tanarul Robert Grecu, la cererea expresa a lui Nicolae Dica, jucator pe care la antrenat la SCM Pitesti, sezonul trecut, in Liga 3, transformata in aceasta vara in FC Arges. Conform Digi Sport, Grecu a revenit la FC Arges.



Tanarul atacant n-a reusit sa se impuna si a fost luat la ochi de Gigi Becali, care a declarat ca vrea sa scape de el. Dica sustine ca Robert Grecu a fost cedat la FC Arges, cel mai probabil sub forma de imprumut:

”In momentul cand au venit Nedelcu si Coman am vorbit cu Grecu si am spus ca este mai bine pentru el sa mearga undeva sa joace. Am vorbit la FC Arges, de astazi este jucatorul lor„, a declarat Dica la DigiSport.

Nicolae Dica sustine ca are incredere in continuare in Catalin Golofca, desi nici acesta n-a scapat de criticile patronului. Antrenorul FCSB-ului sustine ca Gigi Becali a glumit: ”A fost o gluma a patronului. Nu am fost suparat, am fost dezamagit. Asteptam mai mult de la el. La Botosani a avut evolutii foarte bune, astept un randament bun de la el. Cred ca poate sa dea mult mai mult decat a dat pana acum la Steaua. Fiecare trebuie sa munceasca si sa profite atunci cand i se da sansa, sa arate ca merita sa joace”.