Cosmin Contra a recunoscut divergentele pe care le are cu Ionut Negoita, dar ca nu s-a pus problema despartirii! Ce a spus despre o posibila venire la nationala

Cosmin Contra a lamurit situatia de la Dinamo, dupa ce in urma cu cateva zile a aparut informatia ca antrenorul s-ar fi certat cu Ionut Negoita si ar fi amenintat ca isi va face bagajele. “Gurita” a dat asigurari ca nu are motive de plecare, dar ca pe viitorul nu ar refuza echipa nationala.



„Cat timp zvonurile exista, eu n-am ce sa le fac. N-am discutat cu nimeni din cadrul Federatiei. Daca va fi vreodata momentul sa discutam, vom vedea ce se va intampla. Pana atunci, gandul meu e la Dinamo. Am discutat pentru a prelua echipa de tineret, insa nu mi-am dorit acest lucru. Sunt total diferite meseriile de antrenor si selectioner. Nu exista o varsta anume la care sa preiei echipa nationala. Daca proiectul e ok, de ce nu?„, a declarat Contra la Dolce Sport.

„Nu stim daca se va desparti Bawab de noi. In momentul de fata, la Dinamo toate lucrurile sunt ok. Nu exista divergente intre mine si Negoita. Trebuie sa mai aducem jucatori ca sa cream un grup puternic. Toata lumea spune ca suntem outsideri. imi place acest rol. Tot ce am avut in contract stipulat, s-a realizat la club. N-am de ce sa plec de la Dinamo„, a mai adaugat Contra.

Dupa 8 etape, Dinamo ocupa locul cinci cu 15 puncte, echipa fiind la patru puncte de liderul CFR Cluj.