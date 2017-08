Fostul international Adrian Ilie (43 de ani) ar putea fi noul presedinte de imagine al clubului de Liga 1 din Iasi, CSM Poli. Bun prieten cu agentul de jucatori moldovean Arcadie Zaporojanu, pentru firma caruia lucreaza, „Cobra” a primit propunerea de a prelua o functie administrativa in cadrul clubului din Copou si urmeaza sa dea un raspuns in perioada urmatoare, informeaza prosport.ro.



Adrian Ilie a fost la Iasi zilele trecute, avand o intalnire cu oficialii clubului si cu primarul Mihai Chirica.

„Am avut un prim contact cu Adrian Ilie si i-am propus functia de presedinte de imagine al clubului. Ne-am intalnit si cu domnul primar Mihai Chirica, dumnealui a fost incantat de idee, acum asteptam un raspuns din partea lui Adrian Ilie. Am fi onorati sa avem la club un fost component al Generatiei de Aur”, a declarat presedintele executiv al CSM Poli Iasi Adrian Ambrosie.

Iasul se afla pe locul 8 in Liga 1, cu 9 puncte, si are ca obiectiv calificarea in play-off-ul competitiei.