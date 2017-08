Victor Hanescu a premiat castigatorii celei de a XI-a editii a trofeului ce ii poarta numele, competitie care a avut loc la Tenis Club din Curtea de Arges.

„Ma bucur ca am ajuns la a 11-a editie a acestui acest proiect viabil, care bucura pe toata lumea. E clar ca este un proiect care a atras pe toti inca de la inceput, pentru ca aceasta combinatie intre numele meu si sponsorul Dr. Oetker este una castigatoare. Am dat drumul la Academia Victor Hanescu la Bucuresti, unde oferim copiilor tot ce le trebui sa ajunga sa faca performanta. Apoi avem si taberele Train Like a Pro care se bucura de succes. Avem copii talentati, cu potential, dar carora le trebuie un sistem, sa nu se piarda pe drumul catre inalta performanta”, a declarat Victor Hanescu

Castigatorii celei de a XI-a editii a trofeului “Victor Hanescu” sunt:

– Categoria 12 ani – Luca Preda – simplu baieti ; Iulia Gherman (Republica Moldova) – simplu fete; Iulia Gherman/ Maria Stancescu – dublu fete; Luca Preda/ Radu Țurcanu – dublu baieti;

– Categoria 14 ani – Andreeas Mulner – simplu baieti si Liliana Rogojinoiu – simplu fete;

– Categoria 10 ani – Briana Vilceanu – simplu fete si Eric Nita – simplu baieti.

„Brandul Victor Hanescu si sponsorul Dr. Oetker s-au completat reciproc si astfel s-a ajuns sa organizam pana acum 11 editii reusite ale acestui trofeu. Un succes fantastic si la aceasta editie in care am avut peste 100 de concurenti de la 58 de cluburi. Speram sa o tinem tot asa si anul viitor sa fim si mai buni. Am avut oameni din toata tara la acest turneu si din toata lumea la competitiile internationale, ceea ce este fantastic pentru oras. Sunt foarte multumit de ce s-a realizat in acesti ani la Tenis Club din Curtea de Arges si vreau sa le multumesc tuturor celor care au contribuit la ceea intampla aici”, a declarat Directorul General al Dr. Oetker Romania, Ioan Cozma.

La aceasta editie a trofeului Victor Hanescu s-a inregistrat un record de participanti, 120, la categorile 10 – 14 ani (B+F), de la 58 de cluburi din tara si de la o delegatie a Republicii Moldova.