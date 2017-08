Sorana Cirstea si-a aflat adversara din turul al doilea de la US Open

Sorana Cirstea s-a calificat in turul al doilea la turneului US Open, dupa ce a invins-o pe olandeza Lesley Kerkhove, cu scorul de 6-1, 6-3, intr-o ora si un sfert.

In urmatoarea faza competitionala, romanca o va intalni joi, pe Jelena Ostapenko, sportiva in varsta de 20 de ani ce a invins-o pe Simona Halep in finala turneului de la Roland Garros.

Letona a trecut in runda inaugurala de spaniola Lara Arruabarrena, cu scorul de 6-2, 1-6, 6-1, intr-o ora si 40 de minute de joc. Aceasta a atentionat-o pe Cirstea ca isi va pastra agresivitatea si ca isi doreste sa evolueze mai bine decat in primul meci de la US Open.

„In meciul cu Sorana Cirstea voi incerca sa dau tot ce am mai bun, sa-mi fac jocul si sa raman agresiva. O iau meci cu meci si sper ca in confruntarae cu Sorana sa joc mai bine decat am facut-o in meciul cu Lara Arruabarrena.

Ar fi grozav sa castig doua turnee de Grand Slam intr-un an, dar sunt multe jucatoare bune aici si trebuie sa muncesti foarte greu”, a spus Jelena Ostapenko, potrivit ziare.com.