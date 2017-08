Simona Halep a fost eliminata inca din primul tur de la US Open, de catre rusoaica Maria Sharapova, dupa ce a fost invinsa cu scorul de 6-4, 4-6, 6-3.

Constanteanca stie insa unde greseste atunci cand pierde meciurile importante. Simona este de parere ca nu are suficienta incredere in ea si in faptul ca poate castiga partidele respective.

”Multe dintre infrangerile pe care le-am suferit sunt cauzate de faptul ca nu cred suficient ca eu pot castiga acel meci. Judecand acum la rece, cred ca am renuntat mult prea usor in unele meciuri.

Nu doar ca am renuntat, dar nici nu am crezut ca pot castiga. Si din cauza asta am pierdut”, a declarat Simona Halep, potrivit Digi Sport.