Nu ne invatam minte! Un jucator de la Chiajna putea sa moara pe teren! Ambulanta nu avea medic, iar conducerea nu s-a interesat de starea fotbalistului / VIDEO

In ultimul meci amical pe care Concordia Chiajna II l-a disputat pe teren propriu inainte de startul noului sezon de campionat, „Vulturii” au facut scor cu satelitul FCSB-ului, dar un incident incredibil a schimbat starea de spirit a tuturor celor prezenti la stadion.

In urma unui contact dur cu un adversar, mijlocasul Codrut Anghel a cazut pe teren si nu s-a mai putut ridica vreme de cateva minute bune. Ambulanta a patruns pe gazon pentru a-i oferi ingrijiri medicale fotbalistului in varsta de 23 de ani, dar echipajul nu avea medic.

Anghel a povestit in exclusivitate pentru Ilfov Sport momentele de groaza prin care a trecut, dezvaluind faptul ca ambulanta, pe langa faptul ca nu era insotita de un medic, nu avea nici aparatura necesara pentru a-l putea transporta in siguranta la spital.

„Jucatorul Stelei face o preluare destul de larga cu un om in spate si apoi ma duc eu in dublaj. in momentul acela ma loveste cu cotul undeva in zona cervicala, in partea dreapta, apoi ma lovesc cu capul si de gazon, pe aceesi parte. Auzeam ce se intampla in jurul meu, dar nu puteam sa ma mai misc sau sa respir normal. Mi s-a spus ca la un moment dat aveam puls 286. Salvarea nu pleca cu mine pentru ca nu mergea targa, m-au luat cu o prelata, simteam cum sunt mutat dintr-o parte in alta. N-aveau doctor, eu am avut mare noroc cu doamna doctor Olivia Timnea, care a mai ramas inca doua minute sa vada meciul si in alea doua minute s-a intamplat ce s-a intamplat. Am avut noroc si la spital cu doctorul Eduard Oanta care m-a ajutat. Salvarea nu avea defibrilator si acesta a fost un motiv in plus pentru care nu puteau pleca cu mine, din cauza acelui incident cu Patrick Ekeng. A fost chemata o alta salvare, care nici aceea nu mai venea. M-au urcat pana la urma in salvare, nu mai stiu cum si undeva prin oras am fost mutat dintr-o salvare in cealalta, cu care am ajuns la spital in coma de gradul 3. Eram pasibil de edem cerebral si daca se intampla chestia asta, verdictul era deces. Am stat inconstient in jur de doua ore si jumatate”, povesteste Anghel.

Fotbalistul Concordiei a trecut peste incidentul care il putea costa viata, si recunoaste ca s-a intors la echipa cu aceeasi pofta de joc. in prima etapa a noului sezon al Ligii a III-a, „Vulturii” au jucat pe teren propriu, unde au fost invinsi cu scorul de 3-1 de catre Sporting Rosiori, iar Anghel a insistat sa fie primit in lot, desi medicii i-au spus ca ar fi mai bine sa mai astepte.

„Trebuie sa fii puternic psihic, pentru ca asta e. Ma uit pe filmare de 5-6 ori sa vad anumite momente, am puterea sa ma uit. E bine ca am trecut peste si ca nu s-a intamplat mai rau. Am avut in prima saptamana un program special, nu m-am antrenat cu echipa deloc. Eu am insistat sa fiu pe banca la meciul de sambata, unde am jucat circa o jumatate de ora. N-am raspuns la manevre asa cum isi doreau doctorii si am fost tinut in spital trei zile, pentru ca inca se putea intampla ceva. Apoi, mi s-a spus ca ar trebui sa stau trei saptamani si sa port un guler cervical, dar dupa ce am tinut un tratament si mi-au fost facute alte investigatii, nu a mai fost nevoie decat de o saptamana de antrenament usor fara contacte. Nu voiau sa ma lase sa joc sambata, dar eu am insistat”, marturiseste tanarul fotbalist.

Trist este si faptul ca oficialii clubului nu s-au interesat de starea jucatorului, desi toata lumea era informata cu privire la cele intamplate.

„Riscul sa te lovesti e permanent. Nu pot nici sa sar coarda, pentru ca este inca o zona sensibila si pot sa patesc ceva mai rau. Eu imi doresc sa joc in continuare, pentru ca am trecut peste si nu are niciun rost sa ma gandesc la ceea ce s-a intamplat. Ma iubeste cineva acolo sus.

Colegii m-au sunat imediat dupa meci, conducerea nu. Domnul presedinte nu m-a sunat, desi toata lumea stia ce s-a intamplat, pana si cei de la prima echipa. Antrenorii si colegii au fost implicati”, a declarat Codrut Anghel pentru Ilfov Sport.