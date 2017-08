Mihai Florea, lichidatorul Rapidului, a oferit noi detalii despre licitatia care va avea loc pentru preluarea palmaresului clubului visiniu.

„Sunt niste proceduri care trebuie parcurse, sa stabilim pretul de pornire si regulamentul de vanzare. La inceputul lunii octombrie, pe 5 sau 6, vom avea prima licitatie. 406.800 de euro e pretul de piata al marcilor si al celor 23 de trofee.

Pana acum, doar Primaria Sectorului 1, prin intermediul Academiei Rapid, s-a aratat interesata de preluare. S-a mai aratat interesata o singura persoana, doar la nivel declarativ: un avocat care a declarat ca reprezinta oameni de afaceri straini”, a spus Mihai Florea.

Primaria Sectorului 1 va investi la Academia Rapid, in Liga 4. Sustinuta de fostele glorii Pancu, Daniel Niculae, Constantin Schumacher si Burca, echipa are ca obiectiv promovarea imediata în Liga 3. Primaria promite ca va cumpara palmaresul echipei si ca acesta formatie va deveni continuatoarea de drept a echipei nascute in 1923.

gsp.ro