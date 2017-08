Selectionerul Turciei, Mircea Lucescu, a sustinut o conferinta de presa in care a explicat de ce l-a chemat la echipa nationala pe jucatorul formatiei Besiktas, Oğuzhan Özyakup, dupa ce initial acesta nu a facut parte din lot, si a afirmat ca l-a convocat pe Arda Turan deoarece acesta merita inca o sansa.

Lucescu a anuntat vineri lotul pentru partidele cu Ucraina si Croatia, in care nu il inclusese pe Özyakup. Luni, jucatorul formatiei Besiktas a fost chemat la nationala Turciei. In plus, Harun Tekin, accidentat, a fost scos din lot, fiind inlocuit cu Serkan Kırıntılı, de la Konyaspor.

Mircea Lucescu a declarat ca a discutat la telefon cu Özyakup. „Este ceva intre mine si el. Doar prostii nu se razgandesc. Doar stiti, si noua ni s-au schimbat arbitrii la al doilea meci. Am dat lista jucatorilor inainte de duminica. in trei meciuri in care l-am vazut in calitate de capitan la Besiktas nu a jucat bine, dar dupa ultima partida pe care am vazut-o mi-am schimbat parerea despre Oğuzhan. Apoi l-am sunat si i-am explicat situatia, i-am spus ca il vreau in echipa. in viata important este ca atunci cand faci o greseala sa o repari”, a explicat tehnicianul, potrivit presei din Turcia.

Referitor la Arda Turan, Lucescu a spus ca l-a inclus pe acest jucator in lot deoarece considera ca merita inca o sansa. „Eu sunt de parere ca oricine merita inca o sansa. Nu trebuie pedepsit imediat. Sunt convins ca ii pare rau de ce s-a intamplat. Cand am vorbit cu el mi-a spus: «Eu sunt turc. Inima mea este aici». Vom vedea daca este pregatit sau nu. Insa sper ca il veti ajuta in privinta relatiei cu presa. Ati mai vazut tineri care sa se enerveze. Merita sa fie iertat pentru ce a facut pentru fotbalul turc”, a afirmat Mircea Lucescu.

Arda Turan, in varsta de 30 de ani, si-a anuntat retragerea din nationala Turciei la 6 iunie, dupa ce selectionerul de atunci, Fatih Terim, l-a exclus din lot la meciul cu Kosovo. Terim a luat decizia deoarece jucatorul a agresat fizic si verbal un jurnalist. Dupa ce a preluat conducerea tehnica a selectionatei Turciei, Mircea Lucescu l-a convins pe Arda sa revina la prima reprezentativa.

Nationala Turciei va intalni Ucraina in data de 2 septembrie, in deplasare, si Croatia la 5 septembrie, la Eskisehir.

Selectionata Turciei se afla, cu patru etape inainte de finalul preliminariilor CM, pe locul trei in grupa I, cu 11 puncte, cu doua mai putine decat primele doua clasate, Croatia si Islanda.

