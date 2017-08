Mihai Stoichita, presedintele Comisiei Tehnice din cadrul Federatiei Romane de Fotbal, a vorbit despre situatia selectionerului Christoph Daum, dupa ce neamtul a garantat, intr-o conferinta de presa, calificarea la Campionatul European din 2020.

Fostul jucator a marturisit faptul ca selectionerul a gresit cand a oferit o asemenea declaratie si este de parere ca intr-o orice alta tara acesta ar fi fost concediat.

„Cred ca Christoph greseste garantand calificarea la Euro 2020. Nimeni nu poate garanta asa ceva. Am vazut grupe de calificare cand principala favorita a pierdut in ultima clipa. In fotbal e posibil orice.

Din ce am inteles eu, in momentul negocierilor, domnul Daum n-a vrut un contract mai lung. Cred ca Federatia Romana a dat dovada de cultura fotbalistica. Orice tara din zona balcanica l-ar fi concediat pe Daum. Daca voi fi intrebat la finalul acestei campanii, o sa-mi spun parerea. Daca sunt semne pozitive sau nu”, a declarat Stoichita la Dolce Sport.