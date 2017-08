Marius Sumudica, antrenorul formatiei Kayserispor, a analizat lotul convocat de selectionerul Christoph Daum la echipa nationala pentru dubla cu Armenia si Muntenegru. Fostul tehnician al Astrei nu concepe ca Denis Alibec si Constantin Budescu sa nu fie convocati la prima reprezentativa, in urma evolutiilor bune pe care le au.

In lotul Romaniei se regasescu jucatori care nu au jucat mai deloc pentru echipa de club, cum ar fi Dorin Rotariu la Brugge, iar acest lucru il deranjeaza pe Sumudica, avand in vedere constanta fostilor sai jucatori.

„Indiferent de gesturi, indiferent de cate kilograme in plus ar avea, Alibec este cel mai cautat jucator acum. Neconvocarea lui Alibec este un mare semn de intrebare pe care ar trebui sa si-l puna si selectionerul, si cei din FRF, si cei din presa sportiva. Eu am fost unul dintre cei care l-au sustinut tot timpul pe Daum, dar vedeti ca sunt ciudatenii in fotbal pe care nici eu nu le inteleg.

La fel si Budescu. Este un jucator care oricand poate face diferenta, chiar daca vine dupa accidentare, chiar daca se pregateste nu stiu cat timp. Il cunosc foarte bine si cred ca trebuia sa faca parte din lot pentru aceste doua meciuri. Pana la urma, in lot se regasesc jucatori care nu au nicio treaba, adica saracii nu joaca deloc. Probabil la antrenamente intra si se misca si ei cu restul echipei. Dar sa nu prinda banca, nu sunt nici macar rezerva prin strainatate, dar ei sunt convocati la nationala. Ne da un pic de gandit” , a declarat Marius Sumudica pentru Dolce Sport.