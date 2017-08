Luceafarul Oradea va juca meciul cu Chindia! Echipa nu se retrage din campionatul Ligii a II-a

Vesti bune pentru campionatul Ligii 2 si pentru echipele din aceasta competitie. Luceafarul Oradea a fost preluat de un alt om de afaceri dupa ce Ioan Blidaru si-a retras sprijinul financiar, astfel ca activitatea clubului va continua in esalonul secund. in urma negocierilor cu unul dintre fondatorii echipei Luceafarul, Gavrila Ghilea, gorjeanul Nicolae Sarcina preia echipa bihoreana. Sarcina nu vrea insa sa confirme aceasta mutare, deoarece, cel mai probabil, tranzactia a fost facuta pe numele unor apropiati ai sai. Eugen Pirvulescu va face parte din noul staff, la fel si Cristian Dulca. Meciul de sambata cu Chindia se joaca.

Decizia omului de afaceri Ioan Blidaru sa isi retraga imediat sprijinul financiar oferit clubului Luceafarul Oradea a dus la anuntul ca echipa bihoreana va parasi competitia Ligii 2 pe usa din dos, dupa doar patru etape desfasurate din noul sezon. Jucatorii au fost anuntati ca sunt liberi sa plece, iar Federatia Romana de Fotbal a fost instiintata ca echipa se afla in imposibilitate de a-si continua activitatea si nu se va prezenta la meciul cu FC Arges. Partida de sambata de la Pitesti nu s-a desfasurat, insa dinspre Oradea au aparut noi informatii ca Luceafarul ar putea fi preluat de altcineva si sunt sanse sa continue in campionat. Mutarea trebuia facuta rapid, fiindca daca nici jocul de la finalul acestei saptamani nu va avea loc, atunci FRF ar fi dictat excluderea din campionat.

Toate informatiile despre omul de afaceri interesat sa preia Luceafarul duceau catre gorjeanul Nicolae Sarcina. Acesta a purtat negocieri numai in aceasta vara pentru preluarea unor cluburi precum ACS Poli Timisoara, Foresta Suceava, Pandurii Targu Jiu, Sportul Snagov sau, mai nou, Juventus Bucuresti, insa discutiile nu s-au concretizat. in schimb, Sarcina, care in trecut si-a dorit si Rapidul, a preluat din Liga 3, prin trei apropiati ai sai, echipa ACS sirineasa din Valcea, pe care a mutat-o la Petrosani, in Hunedoara. Nu a renuntat insa la gandul de a avea o echipa in Liga 2 si situatia ivita la Luceafarul, un club fara datori, l-a readus in prim-plan.

Sarcina: ”Ce sa caut eu de la Targu Jiu la Luceafarul? Sa o ia un om de afaceri de acolo, din Oradea”

Nicolae Sarcina a fost vazut la Oradea, insa, in ciuda tuturor informatiilor neoficiale venite dinspre clubul Luceafarul, acesta a negat cu vehementa ca e interesat de echipa bihoreana sau de orice alt club in afara de Pandurii. Omul de afaceri care in momentul convorbirii telefonice cu reporterul Liga2.ro transmitea ca sta la rand la un spital din Cluj-Napoca pentru a se opera spunea ca toti cei care anunta despre el ca este interesat de vreun anume club isi fac reclama pe statele lui.

„Ce-i cu tampenia asta? Avem echipa buna la Pandurii Targu Jiu, avem vicecampioana, nu ma intereseaza pe mine. Toata lumea vrea sa-si faca reclama pe spatele meu. Nu am nicio treaba cu sportul. Eu am echipa la Targu Jiu, Pandurii, sunt sponsor acolo, joaca cu Succes-ul pe tricou si gata, nu ma intereseaza pe mine alte povesti. Am alte socoteli. La Mioveni au jucat cu alte tricouri pentru ca nu le aveau pe celelalte spalate (n.r. – daca in precedentele jocuri din Liga 2 Pandurii a jucat cu tricouri noi, cu sponsori inscriptionati, la Mioveni, in ultima etapa, a jucat intr-un echipament complet albastru, fara niciun sponsor). Nu am vrut Foresta. Eu daca imi doresc o echipa o vreau pe Pandurii, e vicecampioana. Sunt din Targu Jiu si mi-as dori Pandurii. De restul nu ma intereseaza, alte cluburi. La sirineasa nu sunt eu. Acolo sunt trei baieti. La Liga 3 nu ma bag eu, ce treaba am eu acolo. Sunt trei baieti cuminti care fac o treaba frumoasa si foarte bine fac. Luceafarul Oradea e unde se pune harta in cui. Ce sa caut eu de la Targu Jiu la Luceafarul? Sa o ia un om de afaceri de acolo, din Oradea”, spunea, pentru Liga2.ro, Sarcina.

Ghilea: ”50% sanse ca echipa sa continue in campionat”

Marti dupa-masa, in ziarul local Bihoreanul, Gavrila Ghilea, fondatorul clubului Luceafarul Oradea, confirmat ca sunt discutiile cu anumiti investitori, fara a oferi insa mai multe detalii, precizand totusi ca sunt „50% sanse ca echipa sa continue in campionat”. Contactat de Liga2.ro, deputatul Gavrila Ghilea nu a dorit sa comenteze situatia Luceafarului si ne-a directionat catre fratele sau, Dumitru Ghilea, care este presedintele clubului: ”Eu nu am nicio calitate la club. Discutati cu fratele meu, nu cu mine. El este in conducerea clubului si se ocupa de probleme”. In schimb, Dumitru Ghilea nu a raspuns apelurilor telefonice.

Negocierile s-au incheiat marti seara

Cel mai probabil, Dumitru Ghilea nu a raspuns pentru ca era ocupat in discutiile avansate pentru cedarea clubului tocmai catre Nicolae Sarcina sau apropiatilor sai. Afacere care s-a incheiat marti seara si care, din informatiile Bihoreanul, include si baza sportiva ”Luceafarul Felix” din Sanmartin. La negocieri a luat parte insa si Gavrila Ghilea, fondator al clubului, si cel care transmitea ca nu are acum nicio calitate oficiala la Luceafarul.

Cert este ca jucatorii Luceafarului care nu si-au gasit alte angajamente si care doresc sa continue la echipa au fost chemati, deja, la antrenamente pentru miercuri, la ora 17:00, la baza sportiva din Sanmartin. Din noul staff al echipei va face parte Eugen Pirvulescu, fost conducator la Pandurii Targu Jiu si Gaz Metan Medias, iar pe partea tehnica va fi consiliat de Cristian Dulca, ultima data selectionarul nationalei de tineret.

Contactat telefonic, antrenorul Cristian Dulca nu a raspuns apelurilor pentru a confirma sau infirma aceasta numirea a sa la Luceafarul Oradea. Masina lui Dulca a fost observata, de asemenea, marti, la Oradea, in dreptul cladirii unde Gavrila Ghilea isi are biroul.

In aceste noi conditii, Luceafarul Oradea se va prezenta sambata, de la ora 11:00, la meciul de pe teren propriu cu Chindia Targoviste si va continua in campionatul Ligii 2. Singura castigata dupa aceasta criza de identitate a clubului bihorean va ramane FC Arges, care a obtinut o victorie la ”masa verde” pentru neprezentarea Luceafarului.

liga2.ro