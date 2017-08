INEDIT: Iata cum se mentine in forma Mihai Leu la 48 ani!

La aproape 50 ani, dupa ce a invins cancerul, Mihai Leu (primul campion mondial al Romaniei in boxul profesionist si fost campion national de raliuri) e gata sa invinga din nou si in ringul de box. Fostul campion mondial se antreneaza din greu la sala si ar putea face fata cel putin cateva reprize. Leu are si un exemplu de urmat. La varsta lui, americanul Bernard Hopkins devenea campion mondial.

Boxul il ajuta si cu cealalta mare dragoste din sport, raliul. „Sa stii ca spre exemplu, Peter Solberg sau Magnus Gronholm, doi campioni de raliuri, fac antrenamente de box pentru pregatirea fizica. Boxul e un sport la care ai nevoie de toate grupele de muschi, ai nevoie de tot corpul ca sa zic asa.”

Promotor al mai multor evenimente de motorsport, Leu a intrat in linie dreapta cu pregatirile pentru Raliul Sibiului Unicredit Leasing, care va avea loc pe 6 si 7 octombrie. isi face insa mereu timp pentru antrenamente. Are la dispozitie unul dintre cele mai moderne centre din tara, Aria Sport, care ar face invidioase si marile cluburi de fotbal. Pe langa exercitii, Leu poate merge la spa si la clinica de refacere. „Aici se poate face orice. E si pentru intretinere, si pentru sportul de performanta. Eu, de cate ori ajung in Sibiu, aici vin”, a dezvaluit fostul mare boxer.

Leu si-ar dori sa vada la sport tot mai multi copii si le cere guvernantilor sa se foloseasca de marii campioni ai Romaniei.

„Un copil nu intelege ce inseamna sa devii campion, dar cand vede in fata lui un om care a realizat ceva, cred ca poate fi cea mai buna motivatie. Ilie Nastase, Gabi Szabo, Nadia… avem foarte multi sportivi de mare valoare”.