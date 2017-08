Dan Tudorache, primarul Sectorului 1 al Capitalei, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre implicarea in infiintarea noii echipe Academia Rapid.

„Nu numai primaria ii va sustine, ci si sponsorii care s-au alaturat acestui proiect. Mergand pe strada, multi cetateni ai sectorului 1 mi-au pus aceasta intrebare daca pot da o mana de ajutor si aveam o datorie morala fata de ei. Voi spriji nu numai o echipa de fotbal, ci toate sporturile. Tot ce putem face pentru sport, o vom face.

Marea problema a Sectorului 1 si nu numai sta in bazele care apartin anumitor entitati si sunt in paragina. Copiii nu au unde sa se duca sa bata mingea.

Totul este transparent, va fi transparent. In primul rand voi investi in bazele sportive din Sectorul 1″, a declarat Dan Tudorache, in cadrul emisiunii „Trafic Sport”.

