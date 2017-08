Delegatia echipei braziliene Chapecoense, in vizita la Papa Francisc

Papa Franscisc s-a intalnit miercuri, dupa audienta generala desfasurata in Piata Sfantul Petru de la Vatican, cu delegatia echipei braziliene de fotbal Chapecoense, decimata aproape in totalitate anul trecut, dupa accidentul aviatic produs in Columbia, informeaza agentia EFE.

La finalul audientei, Suveranul Pontif i-a salutat si imbratisat pe actualii componenti ai echipei, precum si pe apropiatii conducatorilor si fotbalistilor care si-au pierdut viata in tragedia din luna noiembrie.

Delegatia lui Chapecoense, compusa din 80 de persoane, i-a daruit Papei Francisc o minge de fotbal in culorile clubului, alb si verde, iar apoi s-au fotografiat alaturi de conducatorul bisericii catolice.

Responsabilii clubului brazilian l-au vizitat si anul trecut pe Papa Francisc, oferindu-i atunci un tricou cu numarul 71, reprezentand numarul victimelor accidentului aviatic, produs in timp ce delegatia lui Chapecoense se indrepta spre orasul columbian Medellin, pentru a disputa prima mansa a competitiei Copa Sudamericana.

Chapecoense se afla in capitala Italiei pentru a disputa un meci amical cu formatia AS Roma, vineri pe Stadio Olimpico, ale carui fonduri vor fi donate pentru opere de binefacere in Brazilia.

