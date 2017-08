CSM Bucuresti va debuta duminica, in noul sezon competitional, cu meciul impotriva formatiei SCM Craiova din Supercupa Romaniei.

In campionat, „tigroaicele” vor debuta in deplasare, la Slobozia, pe data de 6 septembrie, de la ora 19:30.

Cristina Neagu s-a declarat increzatoare in aceea ce priveste viitorul noii sale echipe, marturisind ca apararea este punctul forte al bucurestencelor.

„Avem abia o luna, vorbind de jucatoarele noi de la echipa. Cred ca lucrurile vor sta din ce in ce mai bine, mult mai bine.

Apararea merge bine, bineinteles avem spatiu s-o facem sa mearga mult mai bine, sunt detalii normale pe care trebuie sa le lucram la antrenament. Nu am primit foarte multe goluri in pregatiri, ceea ce e un semn foarte bun”, a declarat Cristina Neagu, potrivit Digi Sport.