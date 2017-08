Codrut Anghel, fotbalistul Concordiei Chiajna II, a vorbit in exclusivitate si la Sport Total FM, despre incidentul intamplat la partida amicala dintre ilfoveni si satelitul FCSB-ului.

Fotbalistul in varsta de 23 de ani a povestit prin ce a trecut in acele momente, in care absenta medicului de pe ambulanta a contat.

„Sunt bine din toate punctele de vedere acum. Am discutat cu medicii din spital, i-am intrebat cand imi pot relua activitatea, dar eu mi-am dorit mult sa joc sambata. Dansii au dorit sa fie mai precauti, dar a fost decizia mea sa joc la meciul cu Rosiori.

Din cate stiu eu, am schimbat salvarea pe unde prin oras, am ajuns la Municipal unde mi s-au facut investigatii amanuntite. Cand am ajuns la spital nu se stia starea mea exacta. Am fost anuntat de catre cei de pe ambulanta ca am ajuns la spital in coma de gradul 3.

Am revazut filmarea, ma uit si caut sa vad exact ce se intampla dupa ce sunt lovit si reactia mea, pentru ca eu nu vedeam nimic. Auzeam ce se intampla, dar vorbeau foarte multi in jurul meu si nu stiam cine, ce spune sau chiar unde sunt.

Eu eram pe teren. Cine se gandea ca in ambulanta e medic sau nu e medic.

Imi doresc la fel de mult sa joc, pentru ca imi doresc in continuare sa fac pasul catre prima echipa. Un meci nejucat este un handicap pentru mine.

Am fost crescut de Chiajna, am 10 ani la club. Am jucat sase luni la Sportul Studentesc si sase luni la Metalul Resita. Ma simt pregatit sa joc in Liga I, cred ca am depasit de mult pragul presiunii din prima liga. Am fost acolo, m-am antrenat cu ei, nu mi s-a parut deloc greu sa fac pasul acolo. Nu am jucat, dar m-am antrenat cu jucatori cu nume si mi-a prins bine. Acum incerc sa dau nu 100%, ci 300% la fiecare meci si sa fac pasul mai departe”, a declarat Codrut Anghel, in cadrul emisiunii „Fluier final”.

