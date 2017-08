Attila Hadnagy are un nou concurent pentru titlul de golgheter al echipei Sepsi Sfantu Gheorghe

Claudiu Herea, fostul jucator al echipei CS Balotesti, a reusit prima sa dubla in Liga I, in tricoul celor de la Sepsi Sfantu Gheorghe.

Covasnenii au jucat luni, la Iasi, meciul impotriva formatiei CSM Poli, contand pentru etapa a opta a Ligii I. Acestia au obtinut cele trei puncte datorita fostului ilfovean care i-a facut fericiti pe fanii veniti sa-si sustina echipa.

Integralist la Iasi, Herea a deschis scorul in minutul 30 din pasa lui Hadnagy, moment in care a stabilit si rezultatul primei reprize, 1-0 pentru Sepsi. in partea secunda a jocului, jucatorul in varsta de 27 de ani a mai introdus o data mingea in poarta moldovenilor in minutul 84, din pasa lui Papsys si a stabilit scorul final, 2-0 pentru nou-promovata din Sfantu Gheorghe.

Fotbalistul transferat de la CS Balotesti in prima liga s-a declarat incantat de reusitele sale din meciul cu CSM Poli Iasi, mai ales ca trupa lui Flavius Stoican era privita ca favorita in cadrul acestei intalniri.

„Am reusit prima dubla din cariera mea in Liga I. Am obtinut 3 puncte in fata unei echipe greu de invins. Am avut un portar incredibil. E o victorie minunata, inca nu realizez. Nici nu vrem sa ne uitam la clasament! stiu ca stam acum foarte bine, dar noi trebuie sa ne vedem de treaba si sa ne salvam de la retrogradare”, a spus Claudiu Herea, potrivit Dolce Sport.

Nou-promovata a inscris sapte goluri in acest sezon, dintre care unul ii apartine lui Ghinga, unul este marcat de Petre, doua de Hadnagy, iar Claudiu Herea este golgheter dupa opt etape, avand trei goluri marcate, doua in meciul cu Iasi si unul in partida cu Juventus.