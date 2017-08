Valeriu Iftime anunta negocieri cu un club, care va evolua in grupele UCL, pentru transferul lui Morutan! Botosaniul a legitimat un argentinian, care poate evolua incepand cu etapa urmatoare

Finantatorul lui FC Botosani, Valeriu Iftime, a dezvaluit noi negocieri cu un club important european pentru transferul tanarului mijlocas Olimpiu Morutan. Omul de afaceri a vorbit si despre infrangerea cu FCSB de duminica seara.



Iftime nu a numit clubul interesat de serviciile clujeanului de 18 ani, dar din spusele patronului Botosaniului este vorba despre o echipa importanta care evolueaza în Liga Campionilor.

„De venit o sa mai vina jucatori, a venit deja un argentinian, un mijlocas care are drept de joc chiar la etapa urmatoare. Sincer nu stiu cum îl cheama si mai e unul pe care-l stie Costel (n.r. Costel Enache), un copil, care a jucat prin Italia si e pe la loturile noastre nationale.

Discutiile cu Morutan sunt avansate cu un club european, care joaca in Liga Campionilor. Au negociat cu noi, au negociat si cu jucatorul, dar le-am spus ca nu ne grabim, pentru ca el nu pleaca cel putin pana in iarna.

Eu am o conventie cu respectivul club sa nu comentam si apoi am ramas cu un gust neplacut dupa ceea ce a fost cu FCSB. Suma de transfer e mai mare decat ce a oferit FCSB, procentul din transfer e exact ceea ce ne dorim noi si el va ramane pana termina liceul. In doua saptamani daca nu semnam inseamna ca este o problema„, a declarat Iftime pentru Prosport.

In aceasta vara, Olimpiu Morutan a fost subiectul unui posibil transfer la FCSB, negocierile fiind extrem de dure. Dupa lungi tatonari, totul a cazut din cauza sumei de transfer, dar si din cauza procentului dintr-un eventual transfer cerut de moldoveni, lucru cu care Gigi Becali nu a fost de acord.