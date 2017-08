Sepsi Sfantu Gheorghe a reusit surpriza si a invins-o pe CSM Poli Iasi in deplasare, cu scorul de 2-0, dupa o dubla reusita de Claudiu Herea in minutele 30 si 84.

Valentin Suciu, tehnicianul covasnenilor, a declarat ca echipa din subordine a avut noroc in cadrul acestei partide, dar si un portar in mare forma. Acesta l-a laudat pe unicul marcator, marturisind ca Herea poate face mai mult decat a aratat pana in prezent.

„Speram in aceasta victorie si pana la urma am reusit. Trebuie sa recunoastem, am avut sansa cu carul, am avut si un portar intr-o forma de zile mari.

Claudiu Herea este un jucator pe care mi l-am dorit si in liga a doua, au fost discutii, am discutat si eu personal, si conducerea, atunci nu s-a putut. Ma bucura faptul ca am reusit sa-l aducem acum. Sper sa joace din ce in ce mai bine. Claudiu e capabil de mult mai mult de cat a aratat pana acum”, a declarat Valentin Suciu, potrivit Dolce Sport.