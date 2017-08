Simona Halep, dupa o noua infrangere in fata Sharapovei: ”Sunt trista pentru ca am jucat bine, dar am pierdut”

Vizibil afectata in urma rezultatului inregistrat, Simona a incercat sa ofere cateva explicatii dupa aceasta a saptea infrangere suferita in fata rusoaicei.



“Sunt trista ca am pierdut. Dar cred ca am dat totul. Ea a fost mai buna. A servit mai bine astazi. Serviciul meu a fost foarte slab astazi”, a declarat Simona Halep, in conferinta de presa.

Simona a pus o parte din vina esecului si pe ghinionul tragerii la sorti: ”A fost foarte, foarte greu, nu ca un meci din primele tururi. Dar asta a fost tragerea, nu pot spune nimic mai mult, asta este. Este vorba de noroc, iar pentru primul a fost un meci greu. Dar totusi cred ca am jucat bine, iar ea a jucat si mai bine. Unele mingi au fost foarte puternice, nici nu le-am putut atinge. A fost un meci bun”, a mai spus Simona.

”Eu nu am fost in meci, nu stiu de ce. Poate pentru ca era seara. Mereu e altceva. Nu m-am antrenat seara. Dar acestea sunt scuze. Cred ca este o victorie mare pentru Maria, a fost departe de teren atatea luni, acum revine, simte ca poate juca bine si este foarte fericita”, a incheiat Halep dialogul cu presa.