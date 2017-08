Dupa ce a fost eliminata de la US Open de catre Maria Sharapova, inca din primul tur al competitiei, Simona Halep a anuntat ca nu va intrerupe colaborarea cu antrenorul Darren Cahill, iar echipei sale i se va mai alatura un membru.

Este vorba despre Andrei Pavel, fost numar 13 mondial si actual capitan nejucator al echipei de Cupa Davis a Romaniei, care a fost prezent in loja la meciul Simonei contra rusoaicei.

„Ieri, in timpul conferintei de presa, am fost intrebata daca eu cred ca sunt o persoana fara noroc. Nu prea. Sunt o persoana norocoasa pentru tot ce am in jurul meu: vata mea, familia mea, prietenii mei, ECHIPA mea si, bineinteles, tenisul. Da, sigur, nu este rezultatul pe care l-am dorit aici, dar viata stie intotdeauna ce face cu tine. Dupa ziua de ieri, stiu ca trebuie sa continui sa muncesc din greu pentru a deveni mai buna.

Acum, vreau de asemenea sa va spun ca Andrei Pavel este un membru al echipei mele. Este o onoare pentru mine sa-l am alaturi si sunt sigura ca am multe lucruri de invatat din experienta si sfaturile lui. Nimic nu se schimba cu Darren Cahill, totul va fi la fel. Acum stiu ca baietii sunt satui de mine, asa ca e timpul sa ma fac pierduta si sa ma relaxez, dar sa revin la treaba cat mai repede. Va multumesc, baieti, ca sunteti alaturi de mine in fiecare moment”, a scris Halep, pe contul ei de Instagram.