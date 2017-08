Beneficiara a unui wild card, Maria Sharapova a revenit cu succes la un turneu de Grand Slam, US Open. Dupa victoria din primul tur in fata Simonei Halep, rusoaica a participat la o conferinta de presa in care a vorbit despre meciul cu jucatoarea noastra.



„Uneori, te intrebi pentru ce faci atatea eforturi, iar emotiile si serile ca acestea justifica totul. Am fost nerabdatoare, abia asteptam sa joc. Din secunda in care am aflat ca voi juca impotriva Simonei – imi faceam unghiile in acel moment – mi-am luat telefonul si m-am uitat pe YouTube la meciurile ei din ultima perioada.

M-am simtit foarte bine in joc, mi-am stiut planul. Dar una este sa stii ce ai de facut si alta sa faci lucrurile. Nu am fost prea mult pe teren in ultimele saptamani. Faptul ca am reusit sa revin, sa joc astfel, sa inving numarul 2 mondial in primul tur la US Open este extraordinar. Tenisul este un sport individual, dar de cand am revenit, ma simt ca intr-o echipa.

Cred ca ea este tipul de adversara care m-ar fi batut de multe ori cand eram tanara. Este tipul de jucatoare cu care am avut mari probleme, cea care rezista 3 ore pe teren si care vine cu lovituri grozave. Ati vazut la ce nivel s-a ridicat pe finalul meciului, cu acele mingi trimise pe linie, loviturile castigatoare. Este locul 2 mondial, aproape de locul 1, asta vorbeste de la sine.

Nu castig doar pentru mine, ci si pentru oamenii din jurul meu si este extraordinar. In spatele cristalelor Swarovski (de pe rochia sa), exista o fata care are curaj si multa dorinta, o fata care nu pleaca nicaieri„, a spus Sharapova dupa meci.