Ronnie O’Sullivan revine in Romania, dar nu va juca snooker!

Cvintuplul campion mondial la snooker, Ronnie O’Sullivan, revine in Romania. De aceasta data, insa, nu-si va mai lua tacul cu el, ci va asista la un concert in Mamaia.



O’Sullivan va participa pe 2 septembrie la concertul lui Goran Bregovic, care va avea loc in statiunea Mamaia.

„Exista informatii clare sa O’Sullivan va sosi la Constanta cu un avion privat care va veni direct de la Londra. Sosirea este programata pe 2 septembrie, in jurul orei 16:00, iar prietenii acestuia din România au inceput deja sa se ocupe de vizita legendarului jucator de snooker. Cazarea urmeaza sa fie facuta la Phoenicia Royal, acolo unde va ajunge cu un elicopter care-l va prelua direct de pe pista aeroportului din Constanta pe O’Sullivan„, spun sursele gsp.ro.

Dupa ce va participa la concertul lui Goran Bregovici din Mamaia, O’Sullivan va pleca spre Bulgaria, unde urmeaza sa participe la un meci demonstrativ de snooker alaturi de Stephen Hendry.

Englezul este fascinat de tara noastra si a declarat, la ultima sa vizita in tara noastra, ca vrea sa-si cumpere o casa de vacanta in Transilvania. „M-am simtit incredibil in Romania si abia astept sa ma intorc. Vreau sa-mi petrec Craciunul in Transilvania pentru ca am auzit ca este superb si trebuie sa ajung acolo„, spunea Ronnie, dupa Mastersul European 2016, care s-a desfasurat la Bucuresti, in foaierul Circului Globus.

Ronnie O’Sullivan a participat recent la Openul Chinei, unde a fost invins de belgianul Luca Brecel, in „sferturi”, cel care avea sa castige trofeul in fata lui Shaun Murphy.