Razvan Burleanu a declarat ca, in urma deciziilor luate de catre Comitetul Executiv al Federatiei Romane de Fotbal, va fi infiintata o noua competitie la nivel national, destinata copiilor nascuti dupa anul 2004.

Potrivit spuselor presedintelui FRF, noua competitie ar urma sa ajute procesul de selectie al echipei nationale U15 a Romaniei.

„Cel mai important subiect al zilei a fost infiinatrea unei noi competitii. Vorbim de Turneul Sperantelor. O competitie de elita pentru copiii nascuti in 2004.

Obiectivul, pe de o parte, e sa putem sa punem pe picioare competitia de elita la aceasta categorie de varsta, dar in acelasi timp sa putem sa pregatim deja tot procesul de selectie pentru prima reprezentativa de U15 pe care o vom forma anul viitor.

Vorbim de o investitie de 250.000 de euro in aceasta prima generatie de copii nascuti in 2004, competitie care va incepe in acest an”, a declarat Burleanu, potrivit Dolce Sport.