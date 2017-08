Monica Niculescu, Ana Bogdan si Sorana Cîrstea joaca AZI, in primul tur la US Open 2017

Desi a pierdut trei reprezentante in chiar prima zi a competitiei, printre care si pe Simona Halep, Romania mai are pe tabloul principal de la US Open 2017 alte trei jucatoare. Monica Niculescu, Ana Bogdan si Sorana Cîrstea vor evolua, marti, in primul tur al competitiei de la Flushing Meadows, ultimul Grand Slam al anului.

Sorana Cirstea, locul 53 WTA, va evolua cu olandeza Lesley Kerkhove, locul 171 mondial, in primul meci de pe terenul 14, de la ora 18.00.

Tot de la ora 18.00, dar pe terenul 11, va evolua Monica Niculescu, locul 58 WTA, jucatoarea franceza Kristina Mladenovic, locul 14 WTA.

In a doua partida de pe terenul 4, dupa ora 19:00, Ana Bogdan, locul 12, va juca in compania americancei Taylor Townsend, locul 119, beneficiara a unui wild card.