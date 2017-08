Mihaela Buzarnescu, invinsa de Caroline Wozniacki în primul tur la US Open

Dupa Irina Begu si Mihaela Buzarnescu a fost invinsa in turul inaugural al turneului de la US Open 2017. Aflata in premiera pe tabloul principal al unui tuneu de Grand Slam, Buzarnescu, venita din calificari, a fost invinsa de daneza Caroline Wozniacki cu 6-1, 7-5, luni, in runda inaugurala a competitiei de la Flushing Medows.

Mihaela Buzarnescu (29 ani, 133 WTA) a cedat in fata nordicei de 27 ani (5 WTA) dupa o ora si 20 de minute.

Pentru aceast meci, romanca va primi un cec de 50.000 de dolari si 40 de puncte WTA.