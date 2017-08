Incepe o noua editie a Campionatului Mondial de fotbal al oamenilor strazii. Ce loc au ocupat romanii la editia precedenta

Peste 50 de tari participa la Homeless World Cup 2017: 48 de nationale de baieti si 24 de echipe feminine, peste 500 de jucatori in totala. A 15-a editie a competitiei se va desfasoara pe un teren amenajat in piata Rådhusplassen, din Oslo, intre 29 august si 5 septembrie (DETALII AICI).



Timisoreanul Mihai Rosus este conducatorul si antrenorul echipei masculine a homlesilor romani, care a fost reparatizata in grupa C, alaturi de Mexic, Italia, Germania, Cambodgia si Coreea de Sud. Romanii au ajuns luni seara in Norvegia.

Mihai Rosus, el insusi un fost copil al strazii, este angajat al fundatiei Metanoia, care a sprijinit ideea crearii unei nationale a oamenilor strazii.

Anul trecut, romanii au terminat pe locul al 19-lea Mondialul de la Glasgow, Scotia, iar in urma cu doi ani, la editia gazduita de Olanda, s-au clasat pe locul 6. Fotbalistii fara adapost au iesit de doua ori campioni europeni, in 2013, in Germania, si 2014, chiar la Timisoara.

Trebuie precizat ca homeless nu inseamna neaparat ca persoanele implicate sunt oameni fara adapost, ci e vorba si de cazuri sociale, tineri crescuti fara parinti, tineri care au scapat de consumul de droguri si alte asemenea situatii.

Regulamentul competitiei

– varsta minima de participare este de 16 ani;

– lotul fiecarei echipe este alcatuit din 8 fotbalisti;

– pe teren intra un portar si 3 jucatori de camp;

– durata unei partide este de doua reprize a cate 7 minute;

– dimensiunile terenului de joc: 22 metri (lungime) si 16 metri (latime);

– loviturile de departajare se bat ca la hochei pe gheata;

– antrenorul trebuie sa fie un fost participant la competitiile pentru homlesi.