Simona Halep a fost invinsa, in noaptea de luni spre marti, cu scorul de 6-4, 4-6, 6-3, de rusoaica Maria Sharapova, locul 146 WTA, fosta numarul 1 mondial, beneficiara a unui wild card, in primul tur la US Open, ultimul Grand Slam al anului.



Revenirea rusoiacei la un astfel de turneu, dupa suspendarea pentru dopaj, a atras critici aspre din partea lui Ilie Nastase, atat la adresa sportivei, cat si a Federatiei Internationale de Tenis, cu care se afla in conflict fostul tenismen.

„Nu stiu. Trebuie sa o intrebati pe ea daca e complexata. Eu dormeam la ora aia. Eu ma bag la judo, pentru ca nu ma mai lasa astia la tenis. Daca uneia care s-a drogat (n.r. Maria Sharapova) ii dai dreptul sa joace, atunci mie…?

Nu prea e normala treaba asta. S-a suparat si Muguruza, dar cred ca e normal sa fie asa. Halep a spus ceva foarte bine: Daca e sa fiu numarul 1, atunci o sa fiu numarul 1. Hai sa o lasam in pace sa joace, pentru ca o sa fie bine”, a spus Ilie Nastase pentru prosport.ro.