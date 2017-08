CSM Poli Iasi a fost invinsa pe teren propriu de catre nou-promovata Sepsi Sfantu Gheorghe, cu scorul de 2-0, iar Ionut Cioinac, jucatorul moldovenilor, a explicat cum s-a ajuns la acest rezultat.

„Nu ne asteptam… Adica am stiut de la inceput ca o sa avem un meci greu, ca o sa vina sa atace. O sa vina sa joace in primul rand la egal, dar au castigat. Trebuie sa tinem capul sus. Mergem inainte, nu avem ce sa face.

Cred ca daca marcam 2-3 goluri in primele 10 minute nu se mai intampla ce s-a intamplat. In schimb, acolo cu Kelava a fost o neintelegere. El mi-a strigat, eu nu m-am informat sa vad ce e in spatele meu si s-a ajuns la asta”, a declarat Ionut Cioinac, potrivit Dolce Sport.